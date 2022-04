Endelig klar for lansering

– Det har vært helseskadelig til tider, men nå er vi her, sier TVL-sjef Alf Gjøsund i kanalens første show.

TVLs nye studio i Oslo er fortsatt en byggeplass. Likevel starter TVL sendinger fredag 22. april klokken 20.

– Det har vært veldig hektisk de siste månedene, men vi lovet oppstart i april. Nå er vi her, sier Alf Gjøsund.

Showpremiere fredag kveld

I kanalens første show, Garasjekveld med organisten, er han gjest, sammen med artist Maria Solheim. Showet er innspilt i et midlertidig studio i påvente av at TVLs egne lokaler skal bli ferdige.

– Det viktigste er at vi leverer en kvalitetskanal som er helt annerledes enn det folk forbinder med kristen-TV.

Garasjekveld vil normalt sendes hver onsdag på kanalen. Andre programmer som Verdidebatt med Dana Wanouno og Filosofi på Fagerborg, starter opp i mai.

– De som har Telenor har fått oss i kanallisten allerede. Altibox har lovet at deres brukere vil få tilgang før klokken 20.00

– Og vi er godt i gang med planleggingen av ytterligere show, vi tror vi skal greie å få minst ett av dem opp før sommeren, sier Gjøsund.

Telenor og Altibox

– Hvor kan folk se TVL?

– De som har Telenor har fått oss i kanallisten allerede. Altibox har lovet at deres brukere vil få oss inn i listen sin før klokken 20.00. Dermed har halvparten av landets TV-abonnenter oss fra oppstart.

Gjøsund sier at kontakten er god med de andre distributørene, og at han «tror kanalen vil sendes på disse om ikke alt for lenge».

– Og akkurat nå jobber vi knallhardt med å få på plass nett-TV-løsningen, slik at de som ikke har disse distributørene kan følge oss på nettet, sier han.

– Hvor vil folk finne den?

– Her på TVL.no. Og innholdet vil være gratis.

