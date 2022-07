TVL er største kristne kanal

Avisen Dagen har undersøkt seertallene for de kristne kanalene siden TVL startet opp. De viser at vi har lykkes med første etappe.

Selv hadde vi tenkt å vente med å gå ut med de første seertallene. En av årsakene er at de faktiske målingene, gjort av distributørene selv, har vært betydelig høyere enn Dagens tall (les saken her). Det tar litt tid å få riktige tall i TV-meter-panelet på om lag tre tusen personer.

Men tallene stiger. I forrige uke var det for eksempel 41.000 som så på TVL, ifølge samme panel. Da var vi 2,5 ganger så store som konkurrentene. Og det med langt lavere distribusjon enn dem, og lite markedsføring ut over Vårt Land. Jeg er ikke i tvil om at vi relativt raskt vil komme opp i 100.000 ukentlige seere når både markedsarbeidet og distribusjonen er ferdigutviklet.

Vi har truffet et behov

For oss er ikke poenget å slå noen. Det viktige for oss er å kunne konstatere at vi har truffet et behov. Hver dag får vi takknemlige henvendelser fra seerne. Noen forteller at de gråter av glede når de skrur på TV-apparatet. Fordi de endelig har fått en kanal de kan identifisere seg med.

Vi bruker mye BBC-produsert innhold. Dette er fra miniserien Fru Wilson.

Norge har ganske mange innbyggere som går regelmessig i kirken. Litt avhengig av hvordan man måler kan tallet ligge på rundt 400.000. Svært få av dem tilhører det vi kaller Visjon Norge/Norge Idag-segmentet. De har til nå hatt et svært begrenset TV-tilbud, og flesteparten vet knapt at TVL finnes. Det gir et enda større potensial.

Men vi vil nå enda flere enn disse. Derfor har vi valgt en mer allmenn profil på innholdet vårt. Tilbakemeldingene tyder på at seerne har lagt merke til den høye kvaliteten. Og at dokumentar- og drama-innholdet vårt treffer bredt. Det samme vil mye av vårt planlagte egenproduserte innhold gjøre. Svært mange nordmenn ønsker et land som er preget av kirkens verdier. Mange av disse vil bli glade i TVL når de oppdager oss.

TVL utvikles

Til tross for de gode starttallene har vi hatt en svært forsiktig oppstart. Det skyldes at det er meget krevende å lage TV med så lav bemanning og lite budsjett som vi har. Men nå begynner ting å falle på plass. Vi har ansatt leder for planlegging og innholdskjøp i fast stilling. De tekniske systemene er nå betydelig mer stabile enn den første måneden.

Dessuten er vi nå endelig etablert i eget studio. Her kan vi produsere show av høy kvalitet med et utseende som er fullstendig tilpasset programmet og produsenten. Et eksempel på hvordan det kan se ut ser dere her:

Fra første episode av Hovedkontoret med Anette Jahr

Andre programmer vil se helt annerledes ut. Slik vil vi gi Kirke-Norge muligheten til å produsere godt innhold som treffer seerne, uten at det koster skjorta. De ønsker å nå ut til mange. Vi gir dem muligheten. Jo tidligere de melder seg, jo større sjanse har de til å få plass.

Venterommet for gjester i studio. Innenfor er kontorlokalene våre.

Og nå har vi endelig fått opp den første versjonen av vår digitale TV-plattform på tvl.no. Den vil utvikles videre framover – og suppleres med apper og bedre organisering av innholdet – men alt nå er vi best på nett av kanalene det er naturlig å sammenligne oss med.

Utfordringene

Den største utfordringen framover blir å få på plass stabile inntekter. Vi er helt avhengig av sponsorer og reklamekjøp – siden vi har avlagt et høytidelig løfte om ikke å bruke sendetiden på pengemas. Kirke-Norge bruker tid på å omstille seg til TV-reklame, men de som har prøvd oss er veldig fornøyde.

Vi møter noen ganger forestillingene at Vårt Land har mye penger, dette greier vi uten sponsorer. Svaret er selvsagt nei. Ingen ansvarlige mediehus kan drive noe som ikke er bærekraftig. Uten inntekter er det kroken på døren, også for oss.

