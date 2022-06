De 10 beste programmene på TVL i sommer

Vi ser mindre på TV om sommeren – med mindre innholdet er veldig bra. Her er listen over det du bør få med deg på TVL.

1. Studio 27

Er du lei av at kristent arbeid blir presentert med negative fortegn i mediene? Og det til tross for at kristne mennesker og organisasjoner betyr svært mye positivt? Nå kommer TV-showet som kan endre bildet. Sammen med TV Inter lager vi i disse dager magasinet Studio 27. Det blir et fargerikt og morsomt møte med kreative ildsjeler som endrer omgivelsene rundt seg. Premiere er planlagt 3. juli, og vi rekker to fantastiske episoder før vi tar sommerferie.

Programleder: Anette Løken Jahr. Faste deltakere: Johanne Bruun Edvardsen, komiker og Petter Skippervold, teolog.

2. Naboens bord

Vi har funnet vår variant av de populære matprogrammene. Foreløpig har vi kjøpt tre sesonger av Naboens bord – et program der mennesker over hele Europa – og resten av verden – inviterer oss inn i livet sitt- og framfor alt inn på kjøkkenet. Programmet er en halvtime – akkurat så langt som et matprogram bør være. Se det gjennom hele sommeren.

3. Den hellige Martin

Gjennom hele middelalderen feiret vi mortensmesse, og spiste gås til minne om presten som var så lite lysten på å bli biskop at han gjemte seg blant gjessene. I Europa feires fortsatt Den hellige Martin av Tours. Vi finner ut hvorfor, og leter etter den historiske personen bak alle mytene.

Tysk/fransk dokumentar.

4. Holocaustprofitørene

Noen ting er så små og ubetydelige at vi knapt legger merke til dem: Som et koppestell, et skap eller et musikkinstrument. Når det blir mange av dem utgjør de enorme verdier. Svært mange jøder i Tyskland og resten av Europa ble frarøvet alle slike eiendeler. Disse gjenstandene er blitt solgt på aksjoner rundt omkring, og noen har tjent store summer på dem.

Svært interessant tysk dokumentar.

5. Australias ville verden

En familieserie der vi møter mennesker som tar vare på sårbare dyrearter i Australia. Møt sjarmerende kenguruer, koalaer, flaggermus og skilpadder – og få en utvidet forståelse av hvorfor vi bør ta bedre vare på naturen.

6. Jødenes historie

Dette er uten unntak den beste dokumentar-serien om jødenes historie vi har sett. En av grunnene er at programlederen – den jødiske historieprofessoren Simon Schama – velger andre vinkler enn de tradisjonelle, og du får mye informasjon du kanskje ikke kjente til. Som den spennende fortellingen om den jødiske kolonien som ble etablert i byen Elefantine på grensen mellom Sudan og Egypt etter den babylonske invasjonen av Israel. Serien er produsert av BBC og anbefales på det varmeste.

7. Englands farligste mann

I oktober 1536 ble en engelskmann brent på bålet utenfor et slott ved Antwerpen. Hans navn var William Tyndale, og ved å oversette Bibelen til et språk som vanlige folk kunne lese ble han en av de sterkeste kreftene bak den engelske reformasjonen. I dag regnes han som den personen som ved siden av William Shakespeare som har betydd mest for det engelske språket. En uhyre spennende kvalitetsdokumentar fra BBC.

8. Simon Reeves programmer

Simon Reeve er en kjent person i Storbritannia. Han vokste opp i en metodistkirke, men havnet på skråplanet i ungdomsårene. Nå produserer han uhyre spennende reisedokumentarer fra alle deler av verden. Og – kanskje på grunn av sin bakgrunn – er han spesielt interessert i religiøse og åndelige spørsmål. Vi har kjøpt en rekke programmer av Simon Reeve, for eksempel Simon går pilegrim, Simon besøker hellige elver og Simon besøker Myanmar. Produsert for BBC.

9. Reisen hjem

Egil Svartdahl er en helt unik formidler og intervjuer. Han klarer som få andre å nærme seg åndelige spørsmål uten at det blir kleint og rart. Reisen hjem ble sendt på TV2 i mange år, men de sterke, rørende og morsomme møtene med kjente nordmenn tåler absolutt et gjensyn. Vi har alle sesongene, og sender dem gjennom sommeren.

10. The Chosen

Etter at vi startet TVL har vi fått enormt mange tilbakemeldinger. Svært mange av disse er seere som takker for at vi sender The Chosen. Noen ser dem i bibelgruppen, andre sammen med familien sin, men alle er helt enige: Denne serien formidler budskapet om Jesus på en helt unik måte. Det er noe med nerven, med tonen, det treffer. Ikke minst har vi fått tilbakemeldinger fra mennesker som i utgangspunktet ikke er spesielt religiøse: De er blitt forelsket i budskapet om Jesus, slik det er presentert i The Chosen.